Timmer plaatsvervanger van zieke chef de mission Vergeer

,,Ik heb geen goed nieuws: er is bij mij borstkanker ontdekt”, zei de 38-jarige Vergeer twee weken geleden. ,,Dat betekent dat ik me de komende tijd zal moeten richten op de behandeling en genezing hiervan. Tegelijkertijd hoop ik op diverse fronten ook zoveel mogelijk ‘gewoon’ door te blijven werken. Alleen al omdat ik niet de hele dag bezig wil zijn met ziek zijn; ik hoop op die manier ook de nodige positieve energie te krijgen.”

Timmer over haar benoeming: ,,De situatie van Esther is natuurlijk verschrikkelijk en ik hoop eerst en vooral dat zij haar taken als chef zo veel en zo goed mogelijk kan blijven uitvoeren. Tegelijkertijd gaan we er samen voor zorgen dat ik zo snel mogelijk ‘startklaar’ ben om er met elkaar een topeditie van de Paralympische Spelen van te maken.”

Ze was in januari al chef de mission bij de Jeugd Olympische Spelen in het Zwitserse Lausanne. De 45-jarige oud-schaatsster beleefde daar haar vuurdoop als sportbestuurder. ,,Dit zijn omstandigheden waarvan je hoopt dat je er nooit mee te maken krijgt, maar het laat wel nut en noodzaak zien van onze chef-groep", zegt technisch directeur Maurits Hendriks over Timmers aanstelling.



Op deze wijze stoomde het NOC*NSF ook al Pieter van den Hoogenband klaar als chef de mission. De voormalig olympisch zwemmer leidt deze zomer de Nederlandse equipe op de Olympische Spelen.

Vergeer

In 2017 werd Vergeer benoemd tot chef de mission van het Paralympic Team NL. Ze leidde de equipe op de Winterspelen van Pyeongchang en zou dezelfde rol hebben voor de aanstaande Zomerspelen in Tokio. De voormalig rolstoeltennisster zet zich al een half leven in voor de paralympische beweging. Als gastspreker en tijdens clinics wijst ze steevast op het belang van acceptatie en normalisatie van paralympische sport en sporters. ,,Een handicap moet normaal zijn, nou ja, eerder vanzelfsprekend”, zei ze eerder dit jaar in deze krant.