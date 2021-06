Turnsters met vallen en opstaan richting Tokio

Door Marcel Luyckx



Geen van de negen kandidaten kan terugkijken op twee vlekkeloze wedstrijddagen. Het meesterschap van Sanne Wevers op balk staat buiten kijf. Ze was twee keer de beste op haar favoriete toestel. De olympische kampioene van Rio de Janeiro mag ongetwijfeld haar titel verdedigen in Tokio. Ze is de enige Oranje-turnster met een reële kans op een medaille in de Japanse hoofdstad. Net als twee weken geleden had Wevers weer ruzie met de brug ongelijke leggers. Moest ze de vorige keer tot drie keer toe haar oefening onderbreken, dit keer hoefde ze maar één keer een noodlanding te maken. Om de grootste risico’s uit te bannen had Sanne Wevers terug gegrepen naar haar oude brugoefening.

Dochter Sanne was niet de enige pupil van coach Vincent Wevers die onderuit ging op de brug. Lieke Wevers moest ook al voortijdig beide voeten aan de grond zetten en Naomi Visser maakte net als Sanne Wevers een buiklanding. Positieve uitzondering was Vera van Pol, de enige van de negen olympische gegadigden die zaterdag een parcours aflegde zonder grote fouten.

Rentree Thorsdottir

Positief nieuws was ook de rentree van Eythora Thorsdottir na een zware enkelblessure, waardoor ze in april de EK in Bazel moest afzeggen. Haar enkel hield het bij de landing op sprong. Het was het startpunt van een sterke meerkamp. Ondanks een val van de balk vocht de turnster van PAX Haarlemmermeer, gecoacht door Patrick Kiens, een spannend duel uit met Van Pol om de dagzege.

Voor de afsluitende vloeroefening bedroeg het verschil minder dan 0.2 punt in het voordeel van Van Pol. Die bouwde op het afsluitende onderdeel de voorsprong uit tot ruim een half punt: 0.550. Gezien haar tweede plaats lijkt Thorsdottir net op tijd klaar voor Tokio.

Puntenaftrek Geurts

Elze Geurts, de verrassende winnaar van de eerste kwalificatie-meerkamp, vergooide een goed klassement op brug. Drie haperingen betekenden drie punten aftrek. De vraag is nu in hoeverre de selectiecommissie die ene mislukte oefening door laat wegen. Haar gebrek aan ervaring op internationale kampioenschappen spreekt ook niet in het voordeel van de powergirl uit Raalte.



Ongewis is hoe Geurts presteert onder druk op het hoogste niveau. Wat dat betreft kennen Sanne en Lieke Wevers, Eythora Thorsdottir en Vera van Pol het klappen van de zweep. Ze waren er alle vier vijf jaar geleden in Brazilië al bij.

De vraag is ook hoe fit de turnsters uit de zware selectiestrijd komen. Lieke Wevers blesseerde bij een mislukte afsprong op balk haar linkerenkel. Zwaar ingetapet kon ze de meerkamp op vloer toch nog uitturnen. Thorsdottir moet ook maar afwachten hoe haar geplaagde enkel reageert op de eerste test sinds begin april.

Deurloo en Zonderland

Naar verwachting wordt de olympische teamselectie zondag aan het einde van de middag bekendgemaakt. Bij de mannen blijft de Nederlandse inbreng in Tokio beperkt tot twee rekstok-specialisten. Bart Deurloo plaatste zich al tijdens de WK van 2019 in Stuttgart. Epke Zonderland, de olympisch kampioen van 2012, kreeg pas afgelopen week zekerheid. De eindzege in het wereldbekerklassement leverde hem het felbegeerde ticket naar Tokio op.