Twellaar en Broenink overtuigen in dubbeltwee met olympisch record

De zilveren medaillewinnaars bij het EK, eerder dit jaar in Varese, waren de snelsten in de drie heats van dertien landen: 6:08.38. Die tijd betekende een olympisch record. Twellaar en Broenink komen in de nacht van zondag op maandag in actie voor een plek in de finale. Twellaar en Broenink verbeterden het olympisch record van de Franse dubbeltwee. Die kwam in de eerste heat uit op 6.10,45 en was al sneller dan het oude olympisch record van 6.11,30 van de Spelen in Londen 2012.