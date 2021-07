Van den Hoogenband en olympische ploeg waren al voorbereid: ‘De fans steunen ons in Nederland’

De mededeling uit Japan dat er bij de Olympische Spelen in Tokio geen publiek in de stadions wordt toegelaten, is voor de Nederlandse olympische ploeg een teleurstelling. Maar volgens chef de mission Pieter van den Hoogenband zijn de sporters goed voorbereid op verschillende scenario’s en kunnen ze zich goed aanpassen.

,,Natuurlijk vinden we het jammer maar we waren er wel al op voorbereid dat er in ieder geval geen Nederlands publiek zou zijn en dat de stadions maximaal half gevuld zouden worden. De sporters van TeamNL hebben het afgelopen jaar al heel vaak laten zien dat zij zich snel en goed aanpassen aan de omstandigheden. We zijn goed voorbereid op meerdere scenario’s. En we weten dat in Nederland onze fans ons steunen. Dat is ook een heel prettige gedachte.”

Eerder werd al bekend dat buitenlandse sportliefhebbers niet welkom waren in Tokio. Omdat de coronabesmettingen de afgelopen dagen weer zijn opgelopen, heeft het organisatiecomité in overleg met de Japanse overheid en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) besloten dat ook de Japanners thuis moeten blijven. ,,Het is vooral ook voor onze Japanse gastheren een teleurstelling”, stelt Van den Hoogenband. ,,Zij zullen de Spelen nu via de tv moeten volgen. Toch blijven we Japan dankbaar dat ze in deze tijden de Spelen organiseren. Wij zullen er alles aan doen om het mooie Spelen te laten worden. Ook voor Japan.”

Sommige Nederlandse sporters zullen wel voor publiek om de medailles kunnen strijden. In de stadions buiten de regio ‘Groot-Tokio’ zijn nog wel toeschouwers welkom. Dat geldt bijvoorbeeld voor twee groepsduels van de Nederlandse voetbalsters. Ook de olympische locaties in Fukushima, Shizuoka en Ibaraki mogen sportliefhebbers naar binnen laten.

