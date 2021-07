Van der Breggen en Van Vleuten willen er een harde wedstrijd van maken

Door Pim Bijl



Een paar uur voordat ze op vrijdagavond hun teambespreking ingaan is van enige spanning of frictie niets te merken. Ontspannen somt Anna van der Breggen de spelletjes op die ze de voorbije dagen met kamergenoot Demi Vollering heeft gespeeld: Pim-pam-pet, ‘iets met kamelen’ en Halli Galli.

Annemiek van Vleuten droomt bijna weg tijdens het vertellen over haar heerlijke hoogtestages in Andorra en het Italiaanse Livorno. ,,Het was supermooi en superleuk. Ik heb genoten en ben optimaal voorbereid. Dat zorgt voor rust.” De hitte hier in Tokio is voor haar ook al geen enkel punt. ,,Ik vond het vanaf dag één aangenaam”, zegt ze. Haar trainingen in de sauna hebben blijkbaar geholpen en bovendien vond ze het hier twee jaar geleden veel warmer, toen ze het parkoers al verkende met Marianne Vos en Ellen van Dijk.

Quote Ik denk wel dat wij bij de vrouwen een veel interessan­te­re wedstrijd gaan krijgen, omdat er meer kansheb­bers zijn.” Annemiek van Vleuten

Aan de verfrissende nieuwe blik deze week hield Van Vleuten twee gevoelens over. ,,Als ik preek voor eigen parochie dan had het wat zwaarder mogen zijn. Zoals bij de mannen, daar gaat een klimmer winnen. Maar ik denk wel dat wij bij de vrouwen een veel interessantere wedstrijd gaan krijgen, omdat de koers veel meer open ligt en er daardoor meer kanshebbers zijn.”

Harde koers

Zij denkt dat een harde koers voor iedere renster in het Nederlandse team in het voordeel is en zo staat Van der Breggen er ook in. ,,Als ik naar mezelf kijk sowieso”, zegt Van der Breggen. ,,Dan kan ik het verschil maken. En Annemiek ook. Maar het is voor ons alle vier goed als de snelle vrouwen van de andere landen moeten lossen. Marianne en Demi hebben de betere sprint, maar kunnen ook goed die punchy klimmetjes over. Ik denk dat we alle vier gebaat zijn bij een zware wedstrijd.”

Vollering, de 24-jarige debutant in het verder van ervaring overlopende kwartet: ,,Ik denk niet dat Anna en Annemiek moeten gaan wachten. Zij kunnen zien of ze wegblijven of niet.” Met een grijns: ,,En anders hebben Marianne en ik een aardig sprintje.”

Door het toch ietwat atypische parkoers vindt titelverdediger Van der Breggen het lastig een inschatting te maken van het koersverloop. ,,Daarom kunnen we er heel lang over discussiëren of heel kort, maar het is vooral belangrijk op één lijn te zitten. En ik denk ook dat het goed is het instinct mee te nemen. Uiteindelijk moet je je kans grijpen, zonder anderen in de weg te zitten.”

Mooie woorden, maar uiteindelijk gaat het om de uitvoering. Vraag dat maar aan Marianne Vos. Alles meegemaakt en hier nu aanwezig in goede vorm en dus kansrijk op haar vierde Spelen. ,,We zijn bewust van elkaars kwaliteiten. Weten wie op welk moment de grootste kans maakt. Uiteindelijk gaat het erom dat we die grootste kans gaan zoeken en vinden.”

Want geen Nederlands goud is met dit viertal eigenlijk geen optie.