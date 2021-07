Van Gaal laat zich zien bij uitzwaaitraining Leeuwinnen en haalt uit naar ‘veredelde Oranje-sterren’

De aanwezigheid van Van Gaal, die Wiegman in het voorjaar van 2001 al eens huldigde omdat ze toen haar 100e interland had gespeeld, leidde her en der tot een opgetrokken wenkbrauw bij het in oranje uitgedoste publiek. Na het vertrek van Frank de Boer moet het Nederlands Elftal op zoek naar een opvolger. En velen tippen Van Gaal, de man die Oranje in 2014 nog tot een derde plaats op het WK leidde, als grote favoriet. Of Van Gaal beschikbaar is, werd zaterdagmiddag niet duidelijk. De ervaren oefenmeester zweeg over dat onderwerp.