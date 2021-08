Van Maasakker goud waard in finale: ‘Niet van mooier afscheid kunnen dromen’

Ook Eva de Goede bereikte een bijzondere mijlpaal in het hockeystadion ten zuiden van Tokio. Samen met Lidewij Welten evenaarde de aanvoerder van Oranje Anky van Grunsven met drie olympische titels, na ook al goud te hebben gepakt in 2008 en 2012. Met ook nog de zilveren plak van 2016, zijn de twee nu de meest succesvolle Nederlandse hockeysters. ,,Ik geloof het nog steeds niet. Het is zo bizar dat we dit gedaan hebben. De druk was zo hoog en ik ben zó trots op alle meiden", aldus een tot tranen geroerde De Goede.



,,Vijf jaar was het met weergaloos spel nét niet en daarna hebben we alles gewonnen", gaat De Goede verder. ,,Het is niet makkelijk om dat constant te blijven doen. Het is super bijzonder dat we telkens nummer 1 blijven. We zijn echt een team, altijd op zoek naar wat we kunnen verbeteren. De chemie is zo goed, het valt nooit uit elkaar. Waanzinnig. Vier keer Spelen, vier keer finale. Ik kan het nog steeds niet bevatten, dit is het allermooiste wat er is.”