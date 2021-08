Van Riessen reageert na zware crash: ‘Beste nieuws in ziekenhuis was winst Shanne’

Laurine van Riessen heeft gereageerd op haar zware crash gisteren op het onderdeel keirin tijdens de Olympische Spelen. De baanwielrenster liep daarbij zes gebroken ribben, een sleutelbeenbreuk, een longkneuzing en kleine bloeding in het hoofd op. ,,Het had nog ernstiger kunnen zijn.”

Van Riessen ging op de wielerpiste in Izu hard onderuit. De 33-jarige baanrenster kwam tijdens haar kwartfinale in aanraking met het achterwiel van de Duitse Emma Hinze, moest naar boven sturen en raakte daarbij de Britse Katy Marchant. Beiden kwamen hard ten val, maar Van Riessen was er het slechtst aan toe.

,,Een slechte crash bij de keirin maakte een vroegtijdig einde aan mijn Olympische Spelen”, schrijft ze een dag na de val op Instagram. Ze stelt dat het zwaar is om na zo'n lange voorbereiding op deze manier het stadion te moeten verlaten. ,,Ik ben heel goed opgevangen door de Japanse artsen, mijn eigen team en teamdokter en TeamNL. En ik was zo blij dat Matthijs Büchli (haar partner, red.) gisteren bij me was.”





Volgens Van Riessen is alles onder controle. ,,Ik ben blij dat ik voorlopig in orde ben, het had nog ernstiger kunnen zijn. Het is vooral de pijn van het missen van de races en de blessure. Het beste nieuws dat ik in het ziekenhuis kreeg, was dat Shanne Braspennincx erin slaagde de keirin te winnen en het goud te pakken. Ik ben echt trots op haar voor deze welverdiende medaille!”

Van Riessen, die iedereen bedankt voor de lieve berichten, wilde een medaille op zowel de Zomerspelen als de Winterspelen veroveren. De 33-jarige Leidse pakte als schaatsster olympisch brons op de 1000 meter bij de Spelen van Vancouver.

