Vermoeidheid, frustratie en verdriet bij Bertens: ‘Had nog zo graag één keer willen vlammen’

LIVE | Hockey­sters overlopen India, klinkende zege beachvol­ley­bal­lers

15:09 De Olympische Spelen in Tokio zijn begonnen. Volg hieronder alle actuele zaken in ons liveblog. Wat is er vannacht al gebeurd? • Bauke Mollema grijpt net naast medaille in de wegrace • Wisselend succes voor de Nederlandse zwemploeg • Historisch handboogzilver voor Nederland in gemengde landenwedstrijd • Epke Zonderland loopt finale mis, Deurloo redt het wel • Hockeyers verliezen op knullige wijze van België • Judoka Tornike Tsjakadoea grijpt naast het brons • Prima start voor tennissers Koolhof en Rojer