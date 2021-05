Verzet tegen Olympische Spelen in Tokio groeit, Japan verlengt noodtoestand

Brisbane voorkeurs­kan­di­daat Olympische Spelen 2032

24 februari De Australische stad Brisbane is de voorkeurskandidaat voor de organisatie van de Olympische Spelen in 2032. Dat maakte het Internationaal Olympisch Comité bekend na een bijeenkomst van het dagelijks bestuur in Lausanne. Het betekent dat een speciale commissie van het IOC nu ‘gerichte gesprekken’ gaat voeren met Brisbane.