Videoserie | Exclusief inkijkje in de missie van Irene Schouten en schaatsploeg Zaanlander

Aflevering 1In een exclusieve achtdelige videoserie volgen we topschaatsster Irene Schouten en haar ploeg Zaanlander in een allesbepalende periode richting de Winterspelen in Peking. Een uniek kijkje achter de schermen, met ook de persoonlijke ontwikkelingen in het leven van Irene Schouten en haar teamgenoten, onder wie Jorrit Bergsma. Vandaag aflevering 1.

In de eerste aflevering (hierboven te bekijken) krijg je te zien waarom een olympische medaille niet altijd het hoogst haalbare is, ook al lijkt dat misschien wel zo. Daarnaast zie je hoe Irene Schouten haar rit op de 3000 meter tijdens de wereldbeker in Salt Lake City heeft beleefd. Hoewel ze net geen wereldrecord schaatst, lijkt ze daar zelf weinig moeite mee te hebben.

Irene Schouten & Olympische Spelen

Van de weg naar de Olympische Spelen, het zenuwslopende kwalificatietoernooi in Thialf, tot het persoonlijke verhaal. Niets blijft onbesproken. De meerdelige serie is elke dinsdag en vrijdag vanaf 11.00 uur via onze site te volgen. De regie van de videoserie is in handen van Hidde van Warmerdam en David van der Vegte.

In de online documentaire vormt Irene Schouten als kanshebster op meerdere gouden medailles in Peking de rode draad. Daarnaast wordt elke aflevering een andere hoofdrolspeler binnen de schaatsploeg uitgelicht en kom je als kijker veel meer te weten over coach Jillert Anema, de andere medaillekandidaat Jorrit Bergsma en olympiër Marijke Groenewoud. Verder is er volop aandacht voor schaatsster Melissa Wijfje en assistent-coach Arjan Samplonius.

In de afgelopen periode zijn Schouten & co intensief gevolgd tijdens onder meer de trainingskampen in het Italiaanse Grosseto en het Duitse Erfurt en Inzell, de wereldbeker in Salt Lake City en natuurlijk het beslissende olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen. Mis niets van de bijzondere missie van Irene Schouten en haar schaatsploeg en stem elke dinsdag en vrijdag af op onze site.

Volledig scherm Volg via onze site de exclusieve videoserie van schaatsploeg Zaanlander, met in de hoofdrol Irene Schouten. © DPG Media