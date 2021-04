‘VS wil gesprekken over boycot Peking 2022’

In de Verenigde Staten is verwarring ontstaan na uitlatingen van een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die sprak van ‘gesprekken met bondgenoten over een mogelijke boycot van de Olympische Winterspelen’ volgend jaar.

De Olympische Spelen, die op 4 februari 2022 zouden moeten beginnen in Peking, zijn omstreden vanwege mensenrechtenschendingen in het land. In diverse landen wordt gesproken over sancties tegen China. Die zouden ook de sport kunnen raken. Woordvoerder Ned Price van Buitenlandse Zaken hintte afgelopen nacht op een gezamenlijk optreden tegen China. ,,De Spelen zijn pas in 2022, we zitten pas in april 2021. Maar de discussies worden gevoerd”, zei Price.

Een hoge official van het ministerie ontkende later dat een boycot wordt overwogen. ,,Ons standpunt over de Spelen van 2022 is niet veranderd. We hebben een gezamenlijke boycot niet besproken en doen dat ook nu niet. We hebben wel aanhoudende discussies over de situatie in China met onze bondgenoten en partners. Een gezamenlijke aanpak heeft daarbij altijd onze voorkeur.”

Eerder dinsdag had senator Rick Scott er bij president Joe Biden op aangedrongen de Spelen van 2022 naar de Verenigde Staten te halen. Hij noemde het hypocriet dat er vorige week wel pogingen werden gedaan de All Star-wedstrijd van de honkballers om politieke redenen af te nemen van de staat Georgia, maar geen standpunt in te nemen richting de Spelen. ,,Het is nu tijd voor de president om Amerika en de wereld te leiden en duidelijk te maken dat wij onderdrukken en genocide in China nooit zullen tolereren.”

Volledig scherm Ned Price, woordvoerder van Buitenlandse Zaken: ,,De discussies worden gevoerd.” © REUTERS

Ook in Canada wordt de druk opgevoerd om aan te dringen op een andere gastheer voor de komende Winterspelen. Het kabinet van premier Justin Trudeau gaf aan dat een beslissing over een boycot van ‘Peking’ altijd wordt besproken met het olympisch comité. Een woordvoerder gaf aan ‘ernstig bezorgd te zijn over gruwelijke berichten over mensenrechtenschendingen tegen Oeigoeren en andere etnische minderheden in de regio Xinjiang’.