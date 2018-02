Waarom Oranje-droogte op Spelen geen reden tot paniek is

Zaterdag was pas de eerste dag dat er geen Nederlandse medaille te vieren was. Goed, kan gebeuren. Ook wij zijn niet perfect, toch? Maar nadat we zondag vooraf al zo goed als kansloos op de 500 meter bij de vrouwen waren, konden de mannen gisteren op die afstand ook niet imponeren. Redelijk anoniem vielen Ronald Mulder, Jan Smeekens en Kai Verbij buiten het podium. Omdat de shorttrackvrouwen al uitgeschakeld zijn in de relay en er op de individuele shorttrackafstanden vandaag alleen kwalificaties op het programma staan, wordt dit dag 4 zonder eremetaal.



En dan begint het meteen een beetje te jeuken in Nederland. Was dit het dan? Is het dan toch allemaal niet zo bijzonder wat we hier laten zien? Is al het kruit in de eerste week verschoten en is het nu een kwestie van de Spelen uitzitten? Het eenvoudige antwoord op die drie vragen: nee.



Morgen is de kans op medailles bij de ploegenachtervolging zeer groot. De mannen – en dan met name Koen Verweij – lieten nog geen opperbeste vorm zien in de slotrondes van de kwalificaties, maar zijn in principe grote kanshebbers voor goud.