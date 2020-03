Wanhopige zoektocht zwemlocatie Van Rouwendaal: ‘Overal opgewacht door politie’

,,Het zwemmen heb ik nu even opgegeven. Ik heb er alles aan gedaan om een oplossing te vinden. Ik heb ook nog gekeken of ik in de gemeenschappelijke tuin van mijn appartementencomplex een zwembad neer kan zetten, maar ja dat kan ik eigenlijk ook niet maken. Ik weet het nu ook even niet meer. Over een paar dagen ben ik mijn watergevoel kwijt, echt balen. Ik ben wel blij dat ik iedere dag mijn fitness- en cardio-oefeningen kan doen in een krachthonk waarvan mijn coach Philippe Lucas de eigenaar kent. Het is wel een beetje tricky om daar te komen; het ligt in een andere wijk dan waar ik woon.”



Van Rouwendaal hoopt dat de Olympische Spelen worden uitgesteld. ,,Als we snel weer kunnen trainen zou het later dit jaar kunnen plaatsvinden en anders volgend jaar.”



Komende week verschijnt de biografie BRUUT van Sharon van Rouwendaal. Maandag een voorpublicatie in de krant en op deze website.