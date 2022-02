Warm welkom voor veelbesproken Kamila Valieva bij thuiskomst in Rusland

Kamila Valieva is na twee bijzonder roerige olympische weken warm onthaald in Rusland. De 15-jarige kunstschaatsster was het middelpunt van een dopingrel, bezweek uiteindelijk onder de druk, maar bleek nog altijd populair in haar thuisland.

Valieva landde vandaag in Moskou waar flink wat fans met posters, vlaggen en bloemen zich hadden verzameld. Ook speelde er een fanfare. De omstreden atlete beende vrij snel langs de menigte.

,,Het zijn moeilijke dagen voor me geweest", vertelde Valieva eerder al tegen het Russische Channel One. ,,Het is alsof ik geen emoties meer over heb. Ik ben blij, maar aan de andere kant emotioneel vermoeid.”

Valieva mocht ondanks een positieve dopingtest meedoen in Peking en leidde na een indrukwekkend optreden op de korte kür. In de vrije kür leek ze toch te bezwijken onder alle rumoer die haar deelname wereldwijd had veroorzaakt en uiteindelijk greep ze naast een medaille.

De reactie van haar begeleiding na de vrije kür zorgde voor flink wat gefronste wenkbrauwen. ,,Geen troost, maar afstand... Huiveringwekkend", vond Thomas Bach, de baas van het Internationaal Olympisch Comité.

Het heftige verhaal van de Russische kunstschaatsster heeft een wereldwijde discussie geopend over een leeftijdsgrens op de Olympische Spelen.

Valieva is op jonge leeftijd al de ‘leading lady’ van het internationale kunstschaatsen en heeft de wereldrecords in handen op de korte kür (90,45), vrije kür (185,29) en de gecombineerde score (272,71). Ze maakte in Beijing als eerste vrouw viervoudige sprongen op de Spelen.

