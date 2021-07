Waterpolosters herstellen zich knap met zege op Europees kampioen Spanje

VIDEO Juul Franssen in tranen na verloren bronzen strijd: 'An­ti-ju­do heeft gewonnen’

27 juli Juul Franssen is er niet in geslaagd om een bronzen medaille te veroveren. In haar strijd met de Italiaanse Maria Centracchio (klasse tot 63 kilogram) bleek ze te passief. Dat leverde haar drie straffen op die haar de das om deden tijdens de 'golden score’. De 31-jarige judoka eindigde als vijfde en was erg emotioneel. ,,Dit is een enorm doffe dreun.”