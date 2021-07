Wiegman denkt na over ontlopen VS: ‘Maar expres verliezen doen we niet aan’

,,Natuurlijk is dat vervelend’’, doelt bondscoach Wiegman op de twee fouten die tegentreffers inleidden. Een overtreding van Stefanie van der Gragt veroorzaakte een strafschop, terwijl Aniek Nouwen een terugspeelbal recht in de voeten van een Braziliaanse plaatste. ,,Dat is niet fijn, maar we moeten door. Het was een ontzettend intense wedstrijd tegen een goede tegenstander.’’ Ook tegen Zambia moest Oranje driemaal vissen. ,,Ja, dat is wat veel. Je scoort als team en je verdedigt als team, maar ik vond wel dat we al iets beter stonden achterin. We stonden vandaag tegen een topploeg.’’

De kans is groot dat zo’n topploeg ook in de kwartfinale de tegenstander is. Wiegman hoopt uit de andere poule wereldkampioen Verenigde Staten te ontlopen. ,,Natuurlijk zit dat in mijn hoofd, want die wil je het liefst later pas tegenkomen. Er zijn een paar heel sterke landen, maar ik vind het te gevaarlijk om te gaan rekenen. Een wedstrijd verliezen om iemand te ontlopen, daar doen we niet aan.’’

Volledig scherm Miedema en Van der Gragt. © AP Eerst moet het vizier nog op het officieel pakken van een kwartfinaleticket, al lijkt dat gezien het gunstige doelsaldo een formaliteit. Topscorer Vivianne Miedema constateert echter dat er snel iets beter moet. ,,We hebben tegen China dinsdag nog wat tijd om de puntjes op de i te zetten. Ik ben blij dat we die fouten achterin nu maken en niet straks. We moeten ook realistisch zijn: Brazilië is gewoon een topland.’’

,,Met de fouten achterin waar goals uit voortkwamen zijn we niet blij’’, vertelt doelvrouw Sari van Veenendaal. We zijn kritisch op onszelf, we zien het zelf ook. We kunnen er veel redenen aan hangen en elke reden is een excuus, maar dit kunnen we niet hebben op dit toernooi. Het moet gewoon beter.’’. Ook tegen Zambia kreeg Oranje drie goals om de oren. ,,Het is intens, het gaat echt alle kanten op. Als we wat lager stonden, hadden we wat meer controle. Maar dan waren we aanvallend wat minder gevaarlijk.’’

Quote Ik heb vaker last van liesklach­ten. Vivianne Miedema

Daar sloot Lynn Wilms zich bij aan. De rechtsback kreeg tegen Brazilië een basisplaats en was met een assist bij de 0-1 van Vivianne Miedema van waarde. ,,We geven de goals te makkelijk weg, vooral de tweede en de derde. Dat zijn gewoon foutjes, die moeten er op zo'n toernooi uit. Van fouten maken worden we ook beter, dus daar schrik ik niet heel erg van. We moeten het gewoon beter gaan doen.’’

Miedema zorgde in de slotfase van het duel nog voor enige vorm van paniek. De superspits moest zich laten wisselen met liesklachten. ,,Daar heb ik wel vaker last van’’, aldus de aanvaller van Arsenal, die tweemaal tot scoren kwam. ,,Ik hoop dat het oké is.’’

