100 kilometerborden 12 miljoen duurder: het is idioot

Worden wij door die zelfvoldane plannenmakers bedonderd waar we bij staan? Dat zou op cynische moedwil duiden, maar ik denk dat die uitleg te simpel is. Wat wel meespeelt is dat beroemde architecten zich veelal te fijnbesnaard achten om zich bezig te houden met zoiets kleinburgerlijks als geld. Iemand die een begroting in de gaten wil houden, is in die hooghartige kringen al snel een benepen cententeller aan wie de grootsheid van visionaire plannen niet is besteed.