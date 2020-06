1000 euro voor zorgpersoneel. Smaken al die kilo's chocolade ineens ook niet meer zo bitter

opinie Literatuur in Brabant wordt de nek omgedraaid

23 juni Voor literatuur is er niet langer plek in de provincie. De literaire organisaties Tilt (Tilburg) en ­Watershed (Eindhoven) krijgen geen provinciale financiële ondersteuning meer. Dat is kwalijk. Voor Tilt geldt zelfs dat ook de gemeente niet langer betaalt. Als deze overheden zich tenminste houden aan het subsidieadvies dat vorige week door de adviescommissie voor cultuur in BrabantStad is uitgebracht. Overheden: honoreer daarom de positieve adviezen voor Watershed en Tilt.