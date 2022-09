23.000 ton graan voor Ethiopië, is dat veel of weinig?

BDEen schip met 23.000 ton graan van de Verenigde Naties had aangelegd in de Afrikaanse havenstad Djibouti, hoorde ik op de autoradio. Het was het eerste schip sinds de oorlog in Oekraïne de graanhandel stillegde. Mooi, dacht ik. De lading was bestemd voor het door droogte geteisterde Ethiopië, waar 20 miljoen mensen honger leden.