389 euro voor een playbackende oma

Jouw mening Het is goed dat er zo’n dag bestaat als Blue Monday

De kerstboom is de deur uit, de feestverlichting opgeborgen. Buiten is het al weken grijs en extreem nat. Je favoriete voetbalclub laat voortdurend punten liggen en aan de oostgrens duurt die verschrikkelijke oorlog voort. Vandaag is het Blue Monday (deprimaandag), een naam gegeven aan een datum voor de zogenaamd deprimerendste dag van het jaar. Maar moeten we daar steeds aan herinnerd worden?

16 januari