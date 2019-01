40.000 euro om Tilburg-selfies te maken

Column Dé coup van Linda beheerste het Nederland­se nieuws

19 januari Een belangrijk deel van de Amerikaanse overheid ligt al weken plat door Trumps fascinatie voor De Muur. Het Verenigd Koninkrijk is volstrekt in de war. Maar in Nederland werd, als je de kranten doorbladert of naar de tv kijkt, het nieuws de laatste dagen volledig beheerst door de overstap van Linda de Mol van RTL naar het nog steeds wat smoezelige SBS van broer John.