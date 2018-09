50 jaar Mammoetwet. Emancipatie van de vrouw voltooid

'Mars neemt overge­wicht heel serieus', geloof je het zelf?

3 september De gemiddelde Mars weegt 51 gram. De onderste laag bestaat uit luchtig geklopte nougat. Daarop een veeg caramel en dat alles wordt omhuld door een dun laagje mierzoete melkchocolade. Er zit evenveel suiker in als in tien klontjes en wie een Mars eet - want daar heb ik het natuurlijk over - moet drie kwartier stevig fietsen om alle 229 calorieën weer te verbranden.