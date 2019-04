A2: extra rijbanen kan iedereen wel bedenken

ColumnWerkelijk iedereen die over de A2 rijdt of er voortdurend last van heeft, mocht meedenken. Er kwamen 270 plannen binnen om de file-ellende op te lossen. Nu al deze bewonderenswaardige inventiviteit is stukgekauwd, vergruisd, ontmanteld en kapotvergaderd, blijft er iets over waar je geen enkele fantasie voor nodig hebt: 'extra rijbanen voor de A2'.