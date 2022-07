Opinie | De ontluiste­ren­de neergang van de mens

Waakt de overheid over het welzijn van alle burgers of zijn er enkelen die op meer bescherming kunnen rekenen vanwege de connecties of status die zij hebben? De elite blijft ondoorzichtig in haar egoïstische motieven: al die lobby’s en vriendjespolitiek zijn niet te controleren. We denken dat het alleen in Limburg gebeurt maar de politiek is ervan doordrenkt.

15 juli