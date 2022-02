Column Nieuw elan in de media betekent het einde van chagrijnige gemakzucht

Woorden zijn in feite ook gebruiksartikelen die sneller slijten als er roofbouw op wordt gepleegd. Zie ‘elan’: daar is door overmatig gebruik de frisheid ook alweer vanaf. In de politiek moet nieuw elan komen. Dit betekent dat er kennelijk ook ooit een oud elan heeft bestaan. Terwijl het probleem juist is dat niemand daar nog enige herinnering aan heeft.

26 januari