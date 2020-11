Aanpak dementie kan generaties overschrijden

‘Wat Alz jij het bent’ is de boodschap van ­Stichting Alzheimer Nederland op televisie. Omdat je als vrouw een kans van 1 op 3 hebt om op latere leeftijd de ziekte Alzheimer te ontwikkelen (voor mannen is de kans 1 op 7). Dat betekent een geweldige maatschappelijke uitdaging waarop we onze samenleving in moeten richten. Zeker in deze provincie, want psycho-gerontoloog Huub Buijssen becijfert dat 25 procent van de vergrijzing in Nederland in Brabant terechtkomt [BD 10 december 2019].