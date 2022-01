Aarsgewei en kontexpansie

Verbijs­terd stond ik opeens op het plein in Moskou, als ooggetuige van een mislukte staats­greep

Waar was u toen twee Boeings zich in het WTC-gebouw in New York boorden? Dat weet u nog wel. Maar wat deed u op het moment dat de Sovjet-Unie ineenstortte? De grootste momenten in de wereldgeschiedenis worden soms makkelijk vergeten, bedacht ik toen we afgelopen week in minder dan een pagina stilstonden bij het uiteenvallen van de communistische wereldmacht, nu dertig jaar geleden.

