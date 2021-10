Achterhalen van de waarheid is gelukkig nog steeds een vak

Column tHans Uden blijft maar pappen en nathouden bij oplossen van overlast op Foodcourt

2 oktober UDEN - Van de week weer eens een hamburgertje gescoord op het Foodcourt in Uden. Het was er druk, zoals zo vaak. Zelfs 's nachts want dan is de beruchte vethoek van Uden een geliefde hangplek van jongeren in snelle racekarretjes met grote boxen waar heel veel teringherrie uit komt. De directe buren worden er knettergek van.