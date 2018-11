AgriFood Capital: veel geblaat, weinig wol

Het enorme samenwerkingsverband in Noordoost Brabant dat de agrarische sector beter, slimmer en gezonder wil maken, heeft me – kortom – nooit zo aangesproken. Omdat ik jeuk krijg bij de term alleen al. En de lust vergaat me elke keer als ik weer iets lees over smart feeding of living labs. Sowing innovation, harvesting the future. Echt: hou op. Het hoeft niet meteen op z’n Brabants, maar praat toch ten minste gewoon Nederlands met me.