Alle agressieve hondenrassen moeten verboden worden, meteen!

ColumnEn weer, wéér is een kind vreselijk toegetakeld door een gruwelijke rothond. Een zesjarig meisje uit Kaatsheuvel is zwaargewond met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht nadat ze was aangevallen door een rottweiler. Een tweede rottweiler keek toe. In het tumult is de hond die aanhoudend beet, morsdood geslagen.