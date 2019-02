Alle gasbranders weer terugbouwen

Als je een beetje fatsoen­lijk mens bent, zo schreef mijn vader, lees je het nieuws over de wereld om je heen

17 februari De snor van mijn vader is nog lang niet grijs. Als hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad kijkt hij me aan, vanaf vergeeld krantenpapier. In de kolom naast hem staat Tony van der Meulen, nu columnist van deze krant maar destijds hoofdredacteur. Hij oogt zo oud als ik nu ben. Mijn vader en Tony, samen staan ze in een krantje dat het ED en BD in 1996 samen uitbrachten. Het staat vol wetenswaardigheden over de kranten die toen het hart vormden van Brabant Pers. Het zal toen gedrukt zijn voor een open dag, vermoed ik.