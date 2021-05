Alle media zijn steeds nerveus op zoek naar de eeuwige jongere

Alle media zijn altijd ontevreden over hun eigen lezers of kijkers. Zij moeten namelijk jonger zijn dan werkelijk het geval is. Ik heb eens een lezersonderzoek bekeken van het vrouwenblad Margriet. De redactie ging ervan uit dat de gemiddelde lezeres hooguit veertig jaar was, er grensverleggende denkbeelden op nahield en bij voorkeur ook nog een beetje ‘stout’ was, zo nu en dan natuurlijk, en ook graag met mate. In werkelijkheid was de standaardlezeres ergens in de vijftig en weinig avontuurlijk want er mocht ook nog wel eens een pannenlap gehaakt worden.