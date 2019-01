Alle mensen er weer bij betrekken

Het kan niemand ontgaan zijn: de protesten van de ‘gele ­hesjes’-beweging. Met name in Frankrijk zorgen ze voor veel sociale onrust. Wanneer we de ‘gele hesjes’ van hun gele hesjes ontdoen, zien we dat de verschillen in opvattingen aanzienlijk zijn. Los van hun outfit is de belangrijkste overeenkomst dat deze mensen zich niet meer verbonden voelen met de politiek, met de publieke instanties, en met de samenleving als geheel.