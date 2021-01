Alleen maar goed nieuws. Lees maar!

Het Doemaar­meer, een Gers Pardoele­vard en de Meeuwis­markt

12 december TILBURG - Ruim op tijd moet ik zijn. Las ik gisteren. Straatnamen worden vaak al toegekend voordat een wijk daadwerkelijk in wording is. Voor de nieuwbouw rond de Willem II-kazerne ben ik inmiddels te laat: daar ontstaat, is nu het idee, een Tilburgse sportheldenbuurt. Straks woon je daar op Kanonbal 3. Of aan het Jan van Roesselplein, met uitzicht op een voetbalveldje.