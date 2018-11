Alles en iedereen een eigen dag. Een week. Nee, een maand!

Column Ze moeten mogen botsen

4 november In het ouderschap ben ik een neuroot. Ik waarschuw mijn kind te vaak. Goed die leuning vasthouden, dit is een steile trap, loop maar even áchter mij, dat is een vechthond, hou dat bord met twee handen vast, je mag de aardbeien zelf naar de tafel dragen maar dat bord is van oma geweest, of van tante Rikkie, of van mij toen ik nog studeerde, doet er niet toe; hou vast.