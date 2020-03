Als dit allemaal voorbij is wacht een kinderfeestjesexplosie

Coronacri­sis week 1: kunst en vliegwerk op verlaten redacties

15 maart Mag ik hier gewoon eens beginnen met mijn collega’s een dik compliment te geven? We hebben de eerste week in de corona-crisis achter de rug en we zijn erin geslaagd om gewoon zes kranten uit te brengen en een site waarop het nieuws nauwelijks bij te houden was. Chapeau onvermoeibare verslaggevers, vormgevers, indredacteuren, chefs, secretaresses en niet te vergeten IT’er Eric, onze steun en toeverlaat.