Als het water stijgt wordt het gezag weer echt het gezag

opinie Breng Brabant op orde en let op de kwaliteit

17 juli Bij de inrichting van de ruimte in Brabant is het net als bij griesmeelpap: je kunt steeds griesmeel blijven toevoegen, maar op een gegeven moment stolt de pap. Een opgave aan politiek en bestuurders om te blijven zorgen voor een goede ordening in onze provincie.