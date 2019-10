Als ik tien trekkers had ....

Vooropgesteld: ik ben geen boer, maar een gewone burger. Maar gehoord de acteurs in het debat dat door een aantal politieke partijen was aangevraagd over de vraag of de strenge ­milieu-eisen in Noord Brabant (de strengste van heel Nederland) niet konden worden opgeschort tot duidelijk is wat het kabinet voorstaat, kan ik me zo goed voorstellen dat boeren massaal naar Den Haag trekken. Al was het alleen maar uit machteloze woede.