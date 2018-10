Als je een huisdier hebt, hou zo’n beest dan ook in je huis

Column Waarom hulpbis­schop Mutsaerts niet naar Rome ging

18 oktober Sinds hij in de lente van 2016 werd gepasseerd toen er in Den Bosch een nieuwe bisschop moest komen, was het aangenaam stil rond de orthodoxe hulpbisschop Rob Mutsaerts. Zijn behoudzuchtige, intolerante praatjes moest hij kennelijk voor zich houden, nu zijn nieuwe baas, bisschop De Korte, de boel ging opfrissen en de oude kerkelijke meuk afstofte.