ColumnDertien regeltjes, langer was het bericht niet in de krant van donderdag. 'Herlings breekt sleutelbeen', luidde de kop. Jeffrey Herlings is nog altijd niet de topsporter die in de media met alleen zijn voornaam wordt geadoreerd. De status van Max, Sven en Tom moet hij nog bereiken.

Het gebroken sleutelbeen verhindert Jeffrey Herlings om morgen opnieuw zijn superioriteit in de koningsklasse van het WK motorcross te etaleren. Als dát Max Verstappen was overkomen, had Studio Sport een extra journaal ingelast en was Ziggo een minuut op zwart gegaan.

Op weg naar de wereldtitel is Herlings razend populair als de kampioen van het Brabantse platteland, van Mill tot Valkenswaard. Hij triomfeert in Tsjechië of Letland, in plaatsen waar we verder nooit van horen, en die heel anders klinken dan Formule 1-metropolen als Monaco en Montreal.

In de hedendaagse heldenverering blijft Herlings evenwel diep in de schaduw van Verstappen. Opmerkelijk. In beide gevallen gaat het om snelheidsduivels, om waaghalzen die zo nodig geen risico uit de weg gaan. Allebei zijn ze uitgegroeid tot zelfbewuste persoonlijkheden, in twee mondiale sporten die beide verder reiken dan de schaatsbaan of het dartsbord.

Als je het mij vraagt, is motorcross, over zandbulten en door sleuven, veel spectaculairder dan zo'n optocht in de Formule 1, door keurig, strak beveiligde parkjes als in Montreal. Als Jeffrey Herlings over de hellingen davert, vibreert mijn tv-scherm. Bij de races van Max Verstappen overheerst monotoon motorengebrul.

Het grote verschil, in aandacht én bewondering, heeft er ook toe geleid dat we over Max Verstappen veel en veel meer te lezen en te horen krijgen dan over Jeffrey Herlings. In Helden Magazine, een blad dat zich uitput in aanbidding van onze topsporters, opent Jeffrey Herlings de gordijnen.

Zo kunnen we daarin lezen dat hij, net als Max Verstappen, de zoon is van een vader die topper was in dezelfde tak van sport. Beiden zijn ook kind van een gebroken huwelijk. Of Herlings dáárom nu nog geen relatie wil, wordt niet onthuld. 'Vrouwen zijn er over tien jaar ook nog', zegt hij slechts.