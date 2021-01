Alsof mijn eigen Jumbo City is geplunderd

Column De opluchting, goddank is de schreeuwle­lijk weg

20 januari Het Witte Huis is inmiddels ontsmet. Boeken hebben de Trumps niet: dat scheelde bij de verhuizing veel gesjouw. Maar is er na vier jaar moreel verval een bepaald ijkpunt? Iemand die onmiskenbaar in deze rotting heeft kunnen gedijen, zoals champignons het beste groeien in paardenmest.