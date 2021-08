Mooie graffiti maakt passanten blij, huurders blij, verhuurder blij, iedereen blij. Iedereen, behalve de architect

31 juli Dat is nou leuk. Dacht ik vorige week. We waren in een Frans dorp, zaten naast een vakantiehuis dat Villa Van Gogh heette, en op de muur van dat pand waren vrolijke zonnebloemen geschilderd. Wij blij, passanten blij, huurders blij, verhuurder blij, iedereen blij. Behalve misschien degene die het huis ooit ontworpen had, maar ja, zo was de algemene mening: die hoeft daar niet te wonen. Die loopt daar zelfs nooit meer langs.