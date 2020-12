Annie M.G. Schmidt zag het tóen al: kleinzerig zijn ze, die kerels!

COLUMN ‘Het akkefietje met de boeren had een hoog slapstick­ge­hal­te’

21 november WAALWIJK - Het was een raar gezicht: drie tractoren die urenlang vastzaten in de vette kleimodder van de Boven-Merwede bij Werkendam. Aan de rand 'de klaai' zoals ze het Land van Heusden en Altena hier in Waalwijk pleegden te noemen.