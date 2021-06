Arbeidsmigranten zijn als windturbines: hard nodig maar niemand wil ze in de buurt

Van Berlo is dé betonboer van Nederland. Als je rijdend door Nederland ergens een grote lelijke opslagdoos in het weiland ziet staan, kun je er donder op zeggen dat Van Berlo de vloer heeft gelegd. En dat zijn hele grote vloeren, voetbalvelden aan elkaar, want Van Berlo is van ‘massa is kassa'. Of zoals het in die branche heet ‘meters is beters’.