Armzalige Brabantse Forumleden vinden niets van racisme in hun club

Waarom je wél mag vinden dat iemand een nekschot verdient

8 november Als je mij vraagt wat het grootste probleem is van deze tijd, dan is het de woede. Woede die al lang niet meer sluimert, maar in grote en kleine erupties naar buiten komt, alsof de vulkaan zijn overdruk kwijt moet. Het is de woede van anti-vaxxers, complotdenkers, klimaatontkenners en gele hesjes. Maar ook die van veel Forum-stemmers, PVV-aanhangers en thuisblijvende kiezers.