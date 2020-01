Autoluwe binnenstad: durf eerste stap te zetten

De actuele discussie over de Nieuwlandstraat, in het centrum van Tilburg, is illustratief voor de discussie zoals die in veel steden wordt gevoerd. Het voorstel van het stadsbestuur om een klein gebied midden in de stad autoluw te maken, lijkt op weerstand te botsen. Althans in de lokale politiek. En dat terwijl het om een buitengewoon voorzichtig voorstel gaat: de straat blijft gewoon open en bereikbaar voor omwonenden, en voor de winkels is er een ruime regeling voor bevoorrading, vergelijkbaar met winkelstraten. Die weerstand lijkt zich te vertalen in een politieke impasse: noodzakelijke besluiten gaan terug in discussie of zelfs op de lange baan. De breed gevoelde urgentie van een autoluwere en daarmee veel leefbaardere binnenstad komt niet van de grond. En dat terwijl er breed draagvlak is voor autoluw.