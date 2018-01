Barbie als hoofdpersoon van andermans vermaak

Hoe de verhoudingen exact zijn geweest, blijft voor een buitenstaander ongewis, maar het is duidelijk dat iemand hier z’n verantwoordelijkheid niet heeft gepakt. De blondine had tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden, bijvoorbeeld door de zender, de producent of haar naasten.



In plaats daarvan werd ze aangemoedigd om steeds opnieuw het hoofdpersonage te worden van andermans vermaak – de argeloze televisiekijkers, voor wie het leven na een druk op de knop gewoon weer doorgaat. En nu Barbie dus uit de mode is geraakt, heeft ze een bijstandsuitkering en een geschiedenis van een decennium die uit tv-sprookjes bestaat.



Er zijn mensen die vinden dat we geen medelijden met Barbie moeten hebben, omdat ze ordinair, verwend en vooral heel dom is. Maar de realityster, die onze hang naar sensatie bedient, is bovenal een labiele geest die niet goed weet wat goed voor haar is. En nu zit ze in een ‘zorginstelling’, waar ze haar de échte wereld moeten uitleggen.