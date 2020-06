Begin eens met luisteren naar een minderheid

Na bezorg-, vlieg- en vlees­schaam­te is nu ook droogte­schaam­te een begrip aan het worden

9:09 We zaten aan de uitgestelde verjaardagstaart bij mijn vriendin en constateerden dat het leven in coronatijden niet per se goedkoper is. Ook zij sjouwt shoppers vol boodschappen het huis in nu de hele familie zo’n beetje fulltime thuis is en niks hamsteren hè. Je knippert drie keer met je ogen en die koelkast is gewoon weer leeg. Hé, de deurbel. Een pakketje. Of beter: wéér een.