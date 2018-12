Ben blij dat we nog rechten hebben

Op 10 december 1948 namen de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan. Staten zijn gebonden aan die rechten en 70 jaar later is het de vraag of er iets te vieren is op die verjaardag. Wereldwijd worden de in de Universele Verklaring vastgestelde rechten immers op grote schaal geschonden in gewapende conflicten, door dictators en door ogenschijnlijk ‘nette’ landen. Ook in Nederland is het een kwestie van alert blijven om de Rechten niet te schenden, want om ondermijnende criminaliteit succesvol te kunnen bestrijden, worden de grenzen opgezocht.